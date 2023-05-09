Движение между станциями «Автозаводская» и «Орехово» в московском метро возобновят 10 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале об открытии участка Замоскворецкой линии столичного метро 10 мая.
Движение на данном участке московского метрополитена было ограничено в ноябре 2022 года из-за аварийного состояния тоннеля. Собянин отметил, что по плану ремонтные работы должны были занять полтора года, однако строители смогли справиться за 6 месяцев.
Мэр столицы поблагодарил сотрудников метрополитена и участвовавших в реконструкции специалистов за выполненный ремонт. Градоначальник сообщил, что уже 10 мая поезда начнут курсировать между станциями «Автозаводская» и «Орехово» для жителей Москвы.
Ранее мэрия столицы сообщила о планах закончить строительство трех станций метро до конца этого года. После завершения работ длина Люблинско-Дмитровской линии составит более 45 км.