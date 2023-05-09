В Турции начались слушания по делу о теракте на туристической улице Истикляль в Стамбуле

Отмечается, что аль-Башир не выступила на заседании в свою защиту по причине отсутствия перевода обвинительного заключения на арабский язык. Из-за этого женщина намерена обратиться к общественности на следующем заседании суда. Известно, что Генпрокуратура Турции просит приговорить исполнительницу теракта к тюремному заключению сроком до 3000 лет.