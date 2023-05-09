В Турции начались слушания по делу о теракте на туристической улице Истикляль в Стамбуле

Первое слушание по делу обвиняемых в совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле в 2022 году прошло 9 мая. Об этом сообщает агентство Demirören.
По имеющейся информации, вместе с исполнительницей теракта Ахлям аль-Башир по данному делу проходят 36 обвиняемых. Первое слушание проходило в 13-м Высшем уголовном суде Стамбула.
Отмечается, что аль-Башир не выступила на заседании в свою защиту по причине отсутствия перевода обвинительного заключения на арабский язык. Из-за этого женщина намерена обратиться к общественности на следующем заседании суда. Известно, что Генпрокуратура Турции просит приговорить исполнительницу теракта к тюремному заключению сроком до 3000 лет.
В результате взрыва 13 ноября 2022 года на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. Следователи настаивают на том, что к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление «Силы народной самообороны».
Ранее граждане Пакистана вышли на акции протеста после задержания экс-премьера республики Имрана Хана. Политику и десяткам его сторонников были предъявлены обвинения в терроризме.