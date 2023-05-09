Руководство Rutube сообщило о кибератаке на видеохостинг в День Победы

Руководство российского видеохостинга Rutube сообщило о кибератаке в День Победы, включая DDoS. Информацией поделился директор портала Ростислав Чернаков.
Все кибератаки были почти сразу же заблокированы, указал он. Подробностями Чернаков поделился в ходе разговора с корреспондентом ТАСС.
«Атаки сегодня были, в том числе DDoS. Но они были отражены в момент появления угрозы. Без возможности влияния на функционал сайта и пользователей», — сообщил директор видеохостинга.
Напомним, 9 мая 2022 года Rutube, исходя из информации пресс-службы сервиса, подвергся мощнейшей кибератаке за всю историю существования видеохостинга.