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Руководство Rutube сообщило о кибератаке на видеохостинг в День Победы

Происшествия
Руководство Rutube сообщило о кибератаке на видеохостинг в День Победы

Руководство российского видеохостинга Rutube сообщило о кибератаке в День Победы, включая DDoS. Информацией поделился директор портала Ростислав Чернаков.

Все кибератаки были почти сразу же заблокированы, указал он. Подробностями Чернаков поделился в ходе разговора с корреспондентом ТАСС.

«Атаки сегодня были, в том числе DDoS. Но они были отражены в момент появления угрозы. Без возможности влияния на функционал сайта и пользователей», — сообщил директор видеохостинга.

Напомним, 9 мая 2022 года Rutube, исходя из информации пресс-службы сервиса, подвергся мощнейшей кибератаке за всю историю существования видеохостинга.
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