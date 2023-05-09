Армянский политик Бабуханян: Победа для нас маяк, по которому мы понимаем, как сможем победить снова

Сегодня, 9 мая 2023 года, движение «Сильная Армения с Россией — за новый Союз» провело массовую акцию в парке Победы в Ереване, в которой приняло участие более 500 человек.
Как сообщает корреспондент ФАН, если в начале мероприятия в нем участвовали только активисты движения, то вскоре к шествию присоединились граждане, гулявшие в парке. Они подходили к руководству организации и говорили, что поддерживают лозунг «Сильная Армения с Россией — за новый Союз», который несли перед собой на большом плакате в начале колонны активисты и выражали готовность стать участниками данного движения, выступающего за дружбу Армении с Россией.
У многих, шедших сегодня по аллее, в руках были портреты их отцов, дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны. Также звучал горн, люди шли и поздравляли друг друга с великим Праздником Победы.
Колонна прошла от входа в парк Победы к Вечному огню, где в торжественной обстановке были возложены цветы к могиле Неизвестного солдата.
Акцию, которую провело движение, также поддерживали граждане, смотревшие прямую трансляцию в социальных сетях, а также в нескольких Telegram-каналах, писавших слова поддержки движения и той идеологии, которую оно проповедует.
Корреспондент ФАН расспросил возглавившего сегодняшнее шествие члена рабочего комитета движения «Сильная Армения с Россией — за новый Союз», председателя партии «Конституционное право» Айка Бабуханяна о том, чем для народа Армении является День Победы.
«Для армянского народа, который очень активно сегодня празднует День Великой Победы, 9 мая — это день воспевания славы своих предков, — заявил он. — Это день борьбы с фашизмом и с фашистской идеологией. Это день, когда вспоминается общее славное советское прошлое, славная история, которая показывает и доказывает всем, в том числе, и сегодняшнему поколению молодых ребят, которые только входят в жизнь, что интернационализм, общий подход к делу, дружба между народами обладают колоссальной справедливой силой. Силой Победы! И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем наших героев, которые в рядах советской армии воевали против захватчиков, мы говорим о 600 тысячах армян, которые воевали за великую Победу».
Собеседник ФАН также напомнил, что из них более 200 тысяч не вернулись к своим родным очагам. Армяне уходили в советскую армию добровольцами из советской Армении, это более 300 тысяч человек, и из других республик СССР. Из зарубежных стран — около 100 тысяч армян влились в борьбу за Великую Победу. Из маленького Нагорного Карабаха 45 тысяч человек, армян, участвовали в Великой Отечественной войне, из них 22 тысячи погибли. Армянский народ дал 99 героев Советского Союза. Из них четверо получили это высокое звание в Советско-Финляндской войне.
Бабуханян также призвал не забывать и том, что армянский народ дал Родине четырех маршалов.
«Это — вклад нашего народа в борьбу против фашизма, в борьбу за свободу нашей общей Родины — Советского Союза, — отметил он. — И, конечно же, сегодня мы гордимся этим великим наследием, которое является доказательством непобедимого духа армянского народа. И это также доказывает, что армянский народ сегодня продолжает исповедовать именно те ценности, именно те идеи, которые были у наших героических дедов и прадедов в советское время. Поэтому так много людей сегодня празднуют этот день».
По словам армянского политика, именно поэтому сегодняшняя акция нашла такой отклик как среди граждан, которые присоединились к активистам в парке Победы, так и среди тех, кто не смог прибыть лично и поддержал движение «Сильная Армения с Россией — за новый Союз» в социальных сетях.
«Великая Победа — это для нас историческая гордость, это для нас маяк, к которому мы должны идти, понимая, как, почему и какими усилиями мы победили, и как мы можем победить снова!» — подытожил Айк Бабуханян.
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