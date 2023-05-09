Армянский политик Бабуханян: Победа для нас маяк, по которому мы понимаем, как сможем победить снова

Собеседник ФАН также напомнил, что из них более 200 тысяч не вернулись к своим родным очагам. Армяне уходили в советскую армию добровольцами из советской Армении, это более 300 тысяч человек, и из других республик СССР. Из зарубежных стран — около 100 тысяч армян влились в борьбу за Великую Победу. Из маленького Нагорного Карабаха 45 тысяч человек, армян, участвовали в Великой Отечественной войне, из них 22 тысячи погибли. Армянский народ дал 99 героев Советского Союза. Из них четверо получили это высокое звание в Советско-Финляндской войне.