Пользователи Сети упрекнули артистку Аллу Пугачеву за побег из России после ее поздравления с Днем Победы

Примадонна опубликовала архивные фотографии с ветеранами, поздравив их с Днем Победы. Свой пост Пугачева сопроводила вопросом о друзьях-однополчанах, чем вызвала критику со стороны пользователей. Комментаторы решили выяснить, почему артистка снова покинула Россию, а не предпочла остаться со своим народом.