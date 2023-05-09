Пользователи Сети упрекнули артистку Аллу Пугачеву за побег из России после ее поздравления с Днем Победы

Пользователи Рунета обвинили народную артистку СССР Аллу Пугачеву в предательстве Родины после ее обращения к ветеранам Великой Отечественной войны.
Примадонна опубликовала архивные фотографии с ветеранами, поздравив их с Днем Победы. Свой пост Пугачева сопроводила вопросом о друзьях-однополчанах, чем вызвала критику со стороны пользователей. Комментаторы решили выяснить, почему артистка снова покинула Россию, а не предпочла остаться со своим народом.
«Предали вы своих друзей и однополчан, и родину!» — гласит одно из сообщений под постом Пугачевой в соцсети.
Напомним, что Примадонна покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции. В настоящий момент Пугачева проживает в Израиле вместе с семьей.