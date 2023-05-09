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Японские ученые перечислили целебные свойства лопуха-репейника

Общество
Японские ученые перечислили целебные свойства лопуха-репейника

Японские ученые в листьях и корне лопуха-репейника обнаружили полиацетиленовые химические соединения. А они очень полезны и имеют противогрибковые, антибактериальные и мочегонное свойства, написали журналисты портала Planet Today.

Экспериментально выявлено, что экстракт из корней этого растения способствует снижению уровня сахара в крови и служит профилактическим средством от раковых болезней.

Применяют также вытяжку из корней лопуха и в косметических целях — она подавляет активность ферментов, которые отвечают за развитие морщин и пигментацию кожи.

Понятно, что лопух-репейник – это не панацея от всех недугов. Более того, у него есть и противопоказания, так что перед использованием препаратов из этого растения семейства Астровых или Сложноцветных необходимо проконсультироваться с врачом или косметологом.
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