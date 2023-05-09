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Сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы на Эльбрусе

Общество
Сотрудники МЧС России подняли Знамя Победы на Эльбрусе

Спасатели покорили Эльбрус по случаю 9 Мая. На вершине они подняли Знамя Победы.

В пресс-службе ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике указали, что специалисты взошли на высоту 5642 метра. Помимо Знамени Победы, был поднят российский триколор. Спасатели сделали памятные фотографии.

«Почетная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР. Восхождение началось сегодня в 03 часа с «Приюта-11». Отряд из 18 человек выдвинулся к вершине», — сообщили в региональном ведомстве.

Тем самым они отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. Восхождение осложняли сильный ветер и туман. Также сотрудники МЧС России столкнулись со снегопадом.

В честь 9 Мая по всей России проходят памятные мероприятия. Виртуальным военным парадом отличились игроки в Minecraft.
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