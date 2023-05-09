Глава ООН: конфликт в Сирии может прекратиться после вступления страны в ЛАГ

Ряд стран, таких как Йемен, Катар, Кувейт и Марокко, также не поддерживали возвращение Сирии в ЛАГ. Все эти государств находятся в очень тесном контакте с США, располагая на своих территориях базы НАТО и прочие военные объекты, где американские военнослужащие обучают национальные вооруженные силы. Протекция Вашингтона над этими странами привела к тому, что долгое время вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств оставался нерешенным.