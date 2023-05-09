Глава ООН: конфликт в Сирии может прекратиться после вступления страны в ЛАГ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что возвращение страны в Лигу арабских государств (ЛАГ) может остановить гражданскую войну. Так он прокомментировал решение блока из 22 стран, который проголосовал за восстановление членства Сирии после 12-летнего перерыва.
В рамках возвращения государства в ЛАГ участники Союза арабских стран планируют создать комитет для поддержания прямой связи с Дамаском с целью прекращения военного конфликта. Участие примут представители Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана и Иордании. Особое внимание будет уделено проблемам беженцев, контрабанды наркотиков и организации гуманитарной помощи.
Сирия была исключена из ЛАГ в 2011 году после начала гражданской войны, когда Дамаск не смог выполнить соглашения по урегулированию внутриполитического кризиса. По поводу возвращения страны в Лигу арабских государств было много разногласий среди членов организации. Стороны долго не могли достичь консенсуса из-за препятствования некоторых стран, однако пришли к выводу, что должны попытаться урегулировать конфликт в соседнем государстве.
Представители Госдепартамента США считают, что Сирии не место в ЛАГ. Причиной они называют потенциальный наплыв беженцев из растерзанной войной страны:
«Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств… Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров», — заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
Ряд стран, таких как Йемен, Катар, Кувейт и Марокко, также не поддерживали возвращение Сирии в ЛАГ. Все эти государств находятся в очень тесном контакте с США, располагая на своих территориях базы НАТО и прочие военные объекты, где американские военнослужащие обучают национальные вооруженные силы. Протекция Вашингтона над этими странами привела к тому, что долгое время вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств оставался нерешенным.
Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств приняли члены организации 7 мая во время заседания в Каире. Несколько представителей стран не участвовали в голосовании, в том числе Катар, который по-прежнему отказывается нормализовать отношения с Дамаском и оказывает поддержку сирийским оппозиционным группировкам.