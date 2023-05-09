Организация Slava Ukraini стала фигурантом уголовного дела в Эстонии из-за хищения пожертвований на миллион евро

Эстонская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организации Slava Ukraini в связи с хищением пожертвований жителей республики в пользу Украины. Речь идет о сумме в миллион евро.
В отношении Slava Ukraini возбудили уголовное дело по статье о присвоении имущества. Госпрокурор Эстонии отметила, что это лишь первичная оценка, которая в будущем может измениться.
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. Об этом он написал в ответ на язвительное сообщение от американского писателя Стивена Кинга.