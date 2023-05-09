В том же году Коцюбайло получил тяжелое ранение: ему в лицо попал обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица и повреждены ребра. Однако, как утверждает украинская пропаганда, Да Винчи не дождался завершения курса реабилитации и вернулся в зону проведения так называемой АТО, целью которой был геноцид русскоязычного населения Донбасса, не согласившегося с результатами Майдана.