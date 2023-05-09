Сегодня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнил ранее появившуюся информацию о том, что украинский националист Дмитрий Коцюбайло был ликвидирован в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер».
«Нашел интересную находку, старую, в коробочке лежало, забыли передать, — нашивка нагрудная с надписью: «Да Винчи». Это то, что осталось от Дмитрия Коцюбайло, когда ребята ЧВК «Вагнер» его уничтожили, командира подразделения «Волки Да Винчи», 67-ая бригада», — заявил петербургский бизнесмен.
Дмитрий Коцюбайло — уроженец Ивано-Франковской области на западе Украины. Он особенно гордился тем, что являлся внуком боевика Украинской повстанческой армии✱ (УПА, запрещена в России). Свою «карьеру» Да Винчи начал в 2014 году в возрасте 18 лет в составе «Правого сектора»✱ (запрещен в РФ).
В том же году Коцюбайло получил тяжелое ранение: ему в лицо попал обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица и повреждены ребра. Однако, как утверждает украинская пропаганда, Да Винчи не дождался завершения курса реабилитации и вернулся в зону проведения так называемой АТО, целью которой был геноцид русскоязычного населения Донбасса, не согласившегося с результатами Майдана.
Коцюбайло участвовал в захвате Карловки, Песок, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Саур-Могилой и Старогнатовкой в ДНР. К марту 2016 года националист Да Винчи дослужился до командира 1-й отдельной штурмовой роты в составе ДУК «ПС». «Добровольческая рота» не была частью ВСУ и фактически не подчинялась никому в украинской армии.
20 апреля 2021 года газета New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что бойцы Коцюбайло содержат в Авдеевке домашнего волка. Животное проживало в клетке возле офиса командира.
«Командир Дмитрий Коцюбайло — его боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», —говорилось в материале западного издания.
В начале декабря того же года Да Винчи получил из рук президента Владимира Зеленского высшую государственную награду — звание Героя Украины. Он стал первым «добровольцем», прижизненно получившим его.
После начала СВО в 2022 году подразделение было доукомплектовано до размера батальона и переподчинено 67-й отдельной механизированной бригаде (в/ч A4123) — военному формированию, которое было основано во взаимодействии генерального штаба ВСУ и ДУК «ПС», на базе подразделений последнего.
Отряд «Волков Да Винчи» базировался в Донбассе, а некоторые его бойцы проходили обучение в США и Германии. Известно об участии подразделения Коцюбайло в боях на территории Донецкой Народной Республики, Киевской и Харьковской областей. В городе Купянск, оставленном подразделениями ВС РФ в ходе осенней перегруппировки 2022 года, боевики Да Винчи занимались чистками среди мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.
Колоссальные потери, понесенные ВСУ в ходе устроенной подразделениями ЧВК «Вагнер» «Бахмутской мясорубки», вынудили киевский режим бросить в нее и «волков» Коцюбайло. Да Винчи был ликвидирован «музыкантами» в бою 7 марта 2023 года. Вместе с ним было уничтожено еще несколько его боевиков — Даниил «Викинг» Кондель, Валений «Голем» Сенько, Грибан «Продюсер» Назарий, Александр «Оборона» Оборонов, Иван «Милан» Ротар.
Примечательно, что на похороны нациста и карателя Коцюбайло 10 марта пришли проститься «тысячи людей» в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.
В «Бахмутской мясорубке», которую силам киевского режима устроили бойцы ЧВК «Вагнер», регулярно уничтожаются знаменитые еще с 2014 года украинские националисты, иностранные наемники и военные преступники.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация