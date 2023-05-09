СМИ: Такер Карлсон готовится к «войне» с FoxNews

Вашингтон, 9 мая. Бывший ведущий FoxNews Такер Карлсон готовится к «войне» против руководства компании, поскольку телеканал отказывается расторгнуть с ним контракт.
Как отмечает сам журналист, действующее соглашение с FoxNews рассчитано до 2025 года и не позволяет ему продолжить карьеру на другом телеканале. В то же время после закрытия его авторской передачи Tucker Carlson Tonight, выходившей в эфир с 2016 по 2023 год, репортер получает предложения о сотрудничестве от консервативных СМИ.
Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, изначально Карлсон хотел решить вопрос о расторжении контракта с Fox «тихо и чисто», но сейчас его команда переходит в «высшую боевую готовность». За время работы на телеканале журналисту стало известно о многих вещах, которые руководство FoxNews предпочло бы не афишировать. И в случае, если компания не удовлетворит его требования, он может организовать «утечку» чувствительной информации.
«Карлсон знает, где похоронено много тел, и готов начать рисовать карту», — так оценил ситуацию источник.
В настоящее время ведущий получил предложения работы от каналов Newsmax и Rumble. Кроме того, Карлсон вел переговоры о запуске нового проекта с владельцем Twitter Илоном Маском.
«Идея о том, что кто-то собирается заставить Такера замолчать и помешать ему выступить перед аудиторией, более чем абсурдна», — отметил адвокат журналиста Байран Фридман.
Ранее американский литератор, бывший ведущий FoxNews Джексон Хинкл сообщил, что программа Карлсона была закрыта после разговора владельца FoxNews Руперта Мердока с Владимиром Зеленским. В своих передачах журналист активно критиковал поддержку, оказываемую администрацией Байдена киевскому режиму.
После закрытия Tucker Carlson Tonight FoxNews потерял почти половину своей аудитории в возрастной группе от 25 до 54 лет.