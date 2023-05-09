СМИ: Такер Карлсон готовится к «войне» с FoxNews

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, изначально Карлсон хотел решить вопрос о расторжении контракта с Fox «тихо и чисто», но сейчас его команда переходит в «высшую боевую готовность». За время работы на телеканале журналисту стало известно о многих вещах, которые руководство FoxNews предпочло бы не афишировать. И в случае, если компания не удовлетворит его требования, он может организовать «утечку» чувствительной информации.