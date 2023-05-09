Какие смыслы были заложены в речи Путина на параде Победы 9 мая: мнение Владимира Винникова

Что и говорить, за прошедший год ситуация в мире изменилась фундаментально. Для сравнения: если 9 мая 2022 года, через два с половиной месяца после начала СВО, Путин с той же трибуны говорил о «разногласиях в международных отношениях», то сейчас — о «настоящей войне». Если тогда прилет вражеских ударных беспилотников на Красную площадь во время парада Победы мог показаться чем-то невозможным, то сейчас, через неделю после атаки украинских дронов на Кремль, это один из реальных и бесспорных рисков нынешнего конфликта. И отмена по соображениям безопасности шествий «Бессмертного полка» в этот праздничный и святой для нас день тоже более чем показательна. Правда, если «отмотать назад», то подобное уже случалось: три года назад, в разгар пандемии COVID-19, на 9 мая не только отменили «Бессмертный полк», но и перенесли на более поздний срок сам Парад Победы. Видимо, в плане угроз для России укронацисты сегодня оцениваются все-таки ниже, чем коронавирусы в 2020 году, и это правильно по всем параметрам.