Какие смыслы были заложены в речи Путина на параде Победы 9 мая: мнение Владимира Винникова

Выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая 2023 года было очень кратким, но, тем не менее, весьма содержательным. Впрочем, как и весь парад, занявший менее часа времени — по вполне понятным причинам, о которых президент России сказал открыто и прямо: «Против нашей страны развязана настоящая война».
И не просто сказал, но и назвал инициаторов этой войны: западные глобалистские элиты, которые сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают традиционные ценности, делающие человека человеком, создают культ нацистов и их пособников. Указал и цели, ради которых развязана эта война: добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой, сломать систему глобальной безопасности и международного права, чтобы сохранить своё господство.
Именно эти действия российский лидер назвал причиной катастрофы, которую сейчас переживает украинский народ, ставший заложником западных хозяев преступного киевского режима, сложившегося после государственного переворота 2014 года, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов. В путинской речи была выражена уверенность в том, что наша страна, наш народ, как это не раз было в истории, как это было и в годы Великой Отечественной войны, выдержат очередное испытание, сделают необратимым движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Отдельно президент России поблагодарил всех наших союзников, в прошлом и настоящем, включая лидеров семи стран СНГ, прибывших в Москву на празднование 78-й годовщины Победы 1945 года.
Что и говорить, за прошедший год ситуация в мире изменилась фундаментально. Для сравнения: если 9 мая 2022 года, через два с половиной месяца после начала СВО, Путин с той же трибуны говорил о «разногласиях в международных отношениях», то сейчас — о «настоящей войне». Если тогда прилет вражеских ударных беспилотников на Красную площадь во время парада Победы мог показаться чем-то невозможным, то сейчас, через неделю после атаки украинских дронов на Кремль, это один из реальных и бесспорных рисков нынешнего конфликта. И отмена по соображениям безопасности шествий «Бессмертного полка» в этот праздничный и святой для нас день тоже более чем показательна. Правда, если «отмотать назад», то подобное уже случалось: три года назад, в разгар пандемии COVID-19, на 9 мая не только отменили «Бессмертный полк», но и перенесли на более поздний срок сам Парад Победы. Видимо, в плане угроз для России укронацисты сегодня оцениваются все-таки ниже, чем коронавирусы в 2020 году, и это правильно по всем параметрам.
Но факт остается фактом: русофобский неонацизм распространятся по всему миру так же стремительно, он так же заразен, как и вирусная пандемия, хотя и уступает ей по уровню своей летальности. Но если коронавирус распространялся самостоятельно, без особой поддержки извне, то антироссийская зараза распространяется и поддерживается всем «альянсом демократий»: без их «помощи» даже на Украине, потерявшей уже не менее трети своего населения и экономики, пик этой болезни давно бы сошел на нет, а число погибших не измерялось бы нынешними сотнями тысяч и не грозило бы миллионами жертв в случае дальнейшей эскалации конфликта с применением оружия массового поражения. Пока же здесь неопределенность выглядит не меньшей, чем в начале ковидной эпопеи, а США и их союзники, несмотря на грандиозные собственные убытки и потери, не говоря уже о потерях собственно Украины, продолжают повышать ставки — видимо, в расчете на то, что Россия дрогнет и сдастся на их, победителей, милость.
Но не на тех напали. Мы могли поверить обещаниям дружбы и совместного развития, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», как это было в годы горбачевской «перестройки» и ельцинских «рыночных реформ», не только разоружиться для этого, но даже снять с себя последнее, чтобы отдать его западным «друзьям» и «партнерам». Но кто с мечом к нам придет… тот, может быть, и не погибнет от меча — не погибла же Германия после 1945 года — но должен знать и помнить, что «Бог не в силе, а в правде». И что силу, в конце концов, дает правда, а не ложь. В путинских словах на нынешнем параде Победы эта правда прозвучала.