Враждующие стороны в Судане возобновили боевые действия на фоне зашедших в тупик переговоров

Согласно заявлению армии, ситуация во всех городах остается стабильной, за исключением некоторых стычек. ВС сообщили также, что захватили нескольких снайперов, действовавших на стороне СБР. В свою очередь, Силы быстрого реагирования обвинили суданскую армию в том, что она придерживается стратегии выжженной земли, нанося артиллерийские и авиаудары по всем трем городам хартумской агломерации.