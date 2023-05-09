Враждующие стороны в Судане возобновили боевые действия на фоне зашедших в тупик переговоров

Хартум, 9 мая. Армейские подразделения и Силы быстрого реагирования (СБР) Судана возобновили боевые действия в Хартуме на фоне новостей о зашедших в тупик переговорах в саудовском порту Джидде. Об этом сообщают региональные СМИ.
По данным массмедиа, 8 мая самолеты ВС Судана появились над северными кварталами столицы и возле правительственного Президентского дворца. Чтобы отразить их атаки, СБР открыли огонь из зенитных орудий. Звуки взрывов раздавались в центре Хартума, а в районе Мукрин ан-Нилейн поднялись клубы дыма.
Согласно заявлению армии, ситуация во всех городах остается стабильной, за исключением некоторых стычек. ВС сообщили также, что захватили нескольких снайперов, действовавших на стороне СБР. В свою очередь, Силы быстрого реагирования обвинили суданскую армию в том, что она придерживается стратегии выжженной земли, нанося артиллерийские и авиаудары по всем трем городам хартумской агломерации.
«Около 130 военнослужащих ВС во главе с бригадным генералом сдались во время осады Главного командования сухопутных войск», — добавлено в заявлении СБР.
Переговоры зашли в тупик
Тем временем международные СМИ, ссылаясь на дипломатические источники в Саудовской Аравии, сообщили, что проходящие в Джидде переговоры о прекращении огня между двумя сторонами конфликта в Судане не привели к каким-либо результатам. Ранее глава ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан и командующий СБР Мухаммад Хамдан Дагло отправили сюда своих представителей. Диалог начался по инициативе Эр-Рияда и Вашингтона.
«Переговоры пока не привели к какому-либо значительному прогрессу. Окончательное прекращение боевых действий не обсуждается. Каждая сторона думает, что может выиграть битву», — рассказал саудовский дипломат представителям СМИ.
Между тем посланник главы переходного Суверенного совета Судана Дафалла аль-Хадж сообщил, что ВС в настоящее время обсуждают с СБР способы достижения прекращения огня и гуманитарные вопросы, включая обеспечение безопасности эвакуационных коридоров. Политические моменты в данном диалоге не затрагиваются.
Ранее стало известно, что в результате вооруженного конфликта в Судане погибли не менее 603 человек. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.