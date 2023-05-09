Автопробег и выездные концерты устроили в Новом Уренгое в честь Дня Победы

День Победы празднуют во всех городах и регионах Российской Федерации. В Новом Уренгое отметили 9 Мая автопробегом и исполнением песен военных лет, информирует портал «Ямал-медиа».
В газовой столице России на сегодня запланировано много патриотических акций, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В 14:00 в этом городе Ямало-Ненецкого автономного округа началась программа «Поем двором». В рамках этого проекта до вечера по городу будут ездить передвижные творческие группы, которые будут петь горожанам любимые песни эпохи ВОВ.
Уренгойские автолюбители почтили память воинов-героев Красной армии автомобильным заездом — колонна украшенных флагами машин проехала по центральным магистралям города.