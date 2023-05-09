Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Победы

Обмен поздравлениями прошел в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Гаглоев передал искренние пожелания от имени народа Южной Осетии и лично от себя. Со своей стороны Путин отметил, что День Победы — общий праздник, который должен помнить каждый.