Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Победы

Политика
Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем Победы

Российский лидер Владимир Путин и его южноосетинский коллега Алан Гаглоев поздравили друг друга с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба президента закавказской республики.

Обмен поздравлениями прошел в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. Гаглоев передал искренние пожелания от имени народа Южной Осетии и лично от себя. Со своей стороны Путин отметил, что День Победы — общий праздник, который должен помнить каждый.

Ранее президент России поздравил с Днем Победы лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Он выразил надежду, что традиции боевого братства помогут углубить партнерство между странами.
владимир путин алан гаглоев южная осетия россия день победы
Военкоры ФАН