Палестинские группировки пообещали отомстить Израилю за гибель троих командиров

Ранее Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, жертвами которых стали 13 человек.
Вооруженные группировки Палестины пригрозили, что Израиль «дорого заплатит» за уничтожение троих лидеров «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа.
Движение, назвав атаку Тель-Авива «отвратительной террористической бойней», подчеркнуло, что эти действия — серьезное нарушение режима прекращения огня. Руководство группировки пообещало не медлить с реакцией на удары израильских ВВС, а также продолжить «выполнять священный долг по сопротивлению врагу на всех аренах».
С аналогичными заявлениями выступил лидер ХАМАС Исмаил Хания, который в настоящее время проживает в Катаре. Он предупредил Тель-Авив о грядущем ответе за атаку, при этом палестинские группировки сами выберут способ возмездия. Лидеры движения из сектора Газа также выпустили обращение и выразили уверенность в том, что авиаудары по анклаву не обеспечат Израилю безопасность.
С подобными лозунгами выступили и другие формирования, например, Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). В свою очередь, руководство Палестинской национальной администрации осудило атаки еврейского государства на сектор Газа и возложило на Тель-Авив ответственность за гибель женщин и детей, а также призвало правительство США не позволять израильским властям совершать преступления против населения анклава.
Ливанское военизированное движение «Хезболла» выразило солидарность с «Палестинским исламским джихадом» и поддержало его действия по «сдерживанию Израиля». В группировке подчеркнули, что гибель троих командиров укрепит решимость их товарищей достичь победы над врагом.
Ранее израильские ВВС нанесли несколько ударов по жилым домам в секторе Газа. Целями были трое высокопоставленных боевика «Палестинского исламского джихада». Во время атаки, по последним данным, погибли также десять гражданских, в том числе жены и дети палестинцев. Помимо этого, пострадали еще 20 мирных жителей.