Палестинские группировки пообещали отомстить Израилю за гибель троих командиров

С аналогичными заявлениями выступил лидер ХАМАС Исмаил Хания, который в настоящее время проживает в Катаре. Он предупредил Тель-Авив о грядущем ответе за атаку, при этом палестинские группировки сами выберут способ возмездия. Лидеры движения из сектора Газа также выпустили обращение и выразили уверенность в том, что авиаудары по анклаву не обеспечат Израилю безопасность.