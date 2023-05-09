Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил направить часть зарплат правительства на нужды погорельцев

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале, что приняты меры по поддержке местных жителей на фоне крупных пожаров.
Он рассказал, что погорельцам в регионе направят финансовые средства. Часть заработных плат членов местного правительства будет передана пострадавшим и потерявшим имущество при пожаре.
Губернатор призвал сотрудников администраций муниципальных органов власти также принять участие в социальной помощи населению. Шумков выразил благодарность чиновникам за понимание и поддержку.
Ранее глава Курганской области заявил об изменении программы праздничных мероприятий на 9 Мая из-за последствий природных пожаров. Вадим Шумков уточнил, что парада и салюта не будет.