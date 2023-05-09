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Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил направить часть зарплат правительства на нужды погорельцев

Происшествия
Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил направить часть зарплат правительства на нужды погорельцев

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале, что приняты меры по поддержке местных жителей на фоне крупных пожаров.

Он рассказал, что погорельцам в регионе направят финансовые средства. Часть заработных плат членов местного правительства будет передана пострадавшим и потерявшим имущество при пожаре.

Губернатор призвал сотрудников администраций муниципальных органов власти также принять участие в социальной помощи населению. Шумков выразил благодарность чиновникам за понимание и поддержку.

Ранее глава Курганской области заявил об изменении программы праздничных мероприятий на 9 Мая из-за последствий природных пожаров. Вадим Шумков уточнил, что парада и салюта не будет.
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