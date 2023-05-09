Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил цветы к Мемориалу советского воина в Гаване

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в рамках церемонии, посвященной окончанию Великой Отечественной войны, утром 9 мая возложил цветы к Мемориалу советского воина-интернационалиста в Гаване. Об этом сообщили в посольстве РФ в карибской республике.
По информации дипмиссии, цветы к Вечному огню, расположенному в центре мемориала, также возложил лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Кроме того, Диас-Канель и Кастро отдельно почтили память советского генерала Иссы Плиева, который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе.
Помимо политических деятелей островного государства, в церемонии поучаствовали дипломатические представители Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Ранее сотрудники дипмиссии России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Советскому воину-освободителю в Вене. Торжественная церемония прошла без происшествий.