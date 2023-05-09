Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил цветы к Мемориалу советского воина в Гаване

По информации дипмиссии, цветы к Вечному огню, расположенному в центре мемориала, также возложил лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Кроме того, Диас-Канель и Кастро отдельно почтили память советского генерала Иссы Плиева, который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе.