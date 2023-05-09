Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила работу украинских СМИ с Третьим рейхом из-за «списка на казнь»

Представитель ведомства в личном Telegram-канале отметила, что такие действия на Западе почему-то не критикуются. Отсутствие должной реакции Захарова воспринимает как подстрекательство к совершению терактов. Работу украинских СМИ она сравнила с практикой составления списков на убийство в Третьем рейхе.