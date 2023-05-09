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Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила работу украинских СМИ с Третьим рейхом из-за «списка на казнь»

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила работу украинских СМИ с Третьим рейхом из-за «списка на казнь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась об опросах в украинских СМИ. Она сравнила их с «розыскными списками» врагов в Третьем рейхе.

В информационном агентстве УНИАН предложили проголосовать, кого бы хотели видеть следующими среди жертв после Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Среди кандидатур оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и ведущий новостной программы Дмитрий Киселев.

Представитель ведомства в личном Telegram-канале отметила, что такие действия на Западе почему-то не критикуются. Отсутствие должной реакции Захарова воспринимает как подстрекательство к совершению терактов. Работу украинских СМИ она сравнила с практикой составления списков на убийство в Третьем рейхе.

«Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», — написала она.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на появление в Москве представителей стран СНГ на 9 Мая. Их участие в праздничных мероприятиях назвали аморальным.
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