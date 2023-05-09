За год до Победы: как освобождали город русской славы Севастополь

9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город русской славы Севастополь.
Он, как главная военно-морская база Черноморского флота попал под удар уже 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут, подвергшись налету вражеской авиации.
И вот через долгих и трудных три года, 5 мая 1944-го, развернулось генеральное наступление советских войск на Севастопольский укрепрайон. Его обороняла 17-я армия Вермахта. Первой на штурм их позиций выдвинулась 2-я гвардейская армия на северном участке. 7 мая начался общий штурм Севастополя войсками 4-го Украинского фронта.
К исходу 9 мая 1944 года, после трехдневного решительного штурма, Красная Армия освободила Севастополь, а 12 мая остатки нацистской армии были добиты и взяты в плен в районе мыса Херсонес. В час ночи 10 мая столица салютовала воинам-освободителям Севастополя 24 залпами из 324 орудий.
Освобождение Севастополя, помимо тактического и стратегического значения, имела и важнейшую моральную составляющую — от фашистской нечисти был очищен священный символ, связующий историю старой России и Советского Союза.
Героическая оборона Севастополя в Крымскую войну (1853-1856) словно предвосхитила подвиг русского солдата в Великой Отечественной и наверняка послужила вдохновляющим примером для миллионов советских солдат. Как и образ адмирала Павла Нахимова, героически отдавшего жизнь за Родину на одном из севастопольских бастионов.
Потеря Севастополя (шире — Крыма) стало кошмаром для гитлеровской верхушки. Они надеялись, что Турция если и не вступит в войну против Советского Союза, то будет сохранять вооруженный нейтралитет — такой, что нашей стране придется держать внушительные силы на границы. Теперь же для немцев возникла угроза, что турки махнут рукой на сомнительных союзников и даже перекроют им Босфор и Дарданеллы.
До полного разгрома и капитуляции Третьего рейха оставался год.