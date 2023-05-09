За год до Победы: как освобождали город русской славы Севастополь

Потеря Севастополя (шире — Крыма) стало кошмаром для гитлеровской верхушки. Они надеялись, что Турция если и не вступит в войну против Советского Союза, то будет сохранять вооруженный нейтралитет — такой, что нашей стране придется держать внушительные силы на границы. Теперь же для немцев возникла угроза, что турки махнут рукой на сомнительных союзников и даже перекроют им Босфор и Дарданеллы.