The Guardian: новый подвариант коронавируса «Арктур» может вызывать конъюнктивит

Новый подвариант коронавирусной инфекции «Арктур» может провоцировать конъюнктивит. Об этом пишет The Guardian.
Несмотря на то что заболеваемость COVID-19 снижается, представители общественного здравоохранения обеспокоены проявлением нового симптома, следует из публикации. Однако эксперты по инфекционным заболеваниям обращают внимание, что это очередной способ вируса распространяться.
Еще в конце апреля калифорнийские специалисты предупреждали, что люди, инфицированные штаммом «Арктур», могут столкнуться с конъюнктивитом как с одним из симптомов COVID-19. Новый вариант более заразен, чем предыдущие, но не вызывает опасений. Однако людям советуют принимать разумные меры предосторожности во избежание заражения.
Напомним, что на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус снял с вируса COVID-19 статус пандемии.