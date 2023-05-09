The Guardian: новый подвариант коронавируса «Арктур» может вызывать конъюнктивит

Еще в конце апреля калифорнийские специалисты предупреждали, что люди, инфицированные штаммом «Арктур», могут столкнуться с конъюнктивитом как с одним из симптомов COVID-19. Новый вариант более заразен, чем предыдущие, но не вызывает опасений. Однако людям советуют принимать разумные меры предосторожности во избежание заражения.