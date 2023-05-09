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Китайские ученые связали просмотр телевизора с развитием нескольких видов рака у женщин

Общество
Китайские ученые связали просмотр телевизора с развитием нескольких видов рака у женщин

Ученые китайского университета в Гуанчжоу связали большое количество проведенного перед телевизором времени с развитием нескольких видов рака у женщин. Соответствующей информацией поделилось издание Cancer Medicine.

Согласно материалу Planet Today, любовь к телевизору связана с появлением раковых опухолей именно у представительниц женского пола. Соответствующий гаджет влияет на развитие рака молочно железы, а также повышает риск появления рака шейки матки, указывается в сообщении.

Ранее невролог Крис Винтер рассказал, что следует делать, если долго не получается заснуть. Информацией он поделился с корреспондентом издания Men’s Health.
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