СМИ сообщили о планах членов G20 провести саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года

После перехода управления в объединении к Бразилии с 1 декабря 2023 года в различных городах страны регулярно проходят переговоры министерского уровня. Кроме того, отмечается, что, помимо официальных членов G20 и Испании, в саммите примут участие еще около десяти стран, которых намеревается пригласить Бразилиа.