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СМИ сообщили о планах членов G20 провести саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года

Политика
СМИ сообщили о планах членов G20 провести саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года

Под председательством Бразилии в ноябре 2024 года состоится саммит стран-участниц «Большой двадцатки». Об этом сообщает газета O Globo.

После перехода управления в объединении к Бразилии с 1 декабря 2023 года в различных городах страны регулярно проходят переговоры министерского уровня. Кроме того, отмечается, что, помимо официальных членов G20 и Испании, в саммите примут участие еще около десяти стран, которых намеревается пригласить Бразилиа.

Ранее президент государства Луис Инасиу Лула да Силва заявил о создании аналога «Группы двадцати» для обсуждения ситуации на Украине и установления мира в этой стране.
саммит G20 бразилия рио-де-жанейро
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