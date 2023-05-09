СМИ сообщили о планах членов G20 провести саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года

Под председательством Бразилии в ноябре 2024 года состоится саммит стран-участниц «Большой двадцатки». Об этом сообщает газета O Globo.
После перехода управления в объединении к Бразилии с 1 декабря 2023 года в различных городах страны регулярно проходят переговоры министерского уровня. Кроме того, отмечается, что, помимо официальных членов G20 и Испании, в саммите примут участие еще около десяти стран, которых намеревается пригласить Бразилиа.
Ранее президент государства Луис Инасиу Лула да Силва заявил о создании аналога «Группы двадцати» для обсуждения ситуации на Украине и установления мира в этой стране.