Жители и гости Москвы поделились впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Парад Победы прошел традиционно в самом сердце столицы — на Красной площади. Посмотреть на это захватывающее зрелище собрались тысячи зрителей, среди которых были и главные герои этого великого праздника — ветераны. Николаю Ярко 97 лет. Когда началась Великая Отечественная война он только закончил седьмой класс школы. Мужчина занимался разминированием полей сражений, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 годов» и другими.