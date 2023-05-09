Жители и гости Москвы поделились впечатлениями от парада Победы на Красной площади

В столице состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зрители, которым повезло лично увидеть это торжественное мероприятие, поделились своими впечатлениями и поздравили россиян с праздником.
Парад Победы прошел традиционно в самом сердце столицы — на Красной площади. Посмотреть на это захватывающее зрелище собрались тысячи зрителей, среди которых были и главные герои этого великого праздника — ветераны. Николаю Ярко 97 лет. Когда началась Великая Отечественная война он только закончил седьмой класс школы. Мужчина занимался разминированием полей сражений, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 годов» и другими.
«Я прошел восемь парадов сам по Красной площади, я знаю, что это такое. Мы показываем нашу силу, мощь нашей страны — это основное. Пусть смотрят и делают выводы, чего стоит Россия», — сказал Николай Ярко.
Торжественным маршем по Красной площади прошли тысячи военнослужащих всех родов и видов войск, проехало 125 единиц боевой техники. Перед собравшимися выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Специально на парад Победы приехали лидеры стран СНГ: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.
«То, что мы провели парад, посвященный 78-й годовщине Победы, — это очень значимо для всего нашего народа и постсоветского пространства. Потому что, несмотря ни на что, как сказал наш президент в своем обращении к гражданам, победа будет за нами», — подчеркнул Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров.
Впервые на параде Победы удалось побывать чемпионке мира по пауэрлифтингу, военному корреспонденту Марьяне Наумовой. Девушка рассказала корреспонденту ФАН о своих родственниках, которыми она гордится.
«У меня прадед встретил войну пограничником, закончил ее в Берлине, достойно воевал. Дедушка мой принимал участие в параде в 70-х годах. Для меня была большая честь сегодня присутствовать здесь, потому что я со своей стороны стараюсь тоже максимально приблизить нашу общую победу. Я очень рада, что, несмотря на все провокации, парад прошел, поскольку это дань памяти нашим предкам», — отметила Марьяна Наумова.
100 лучших волонтеров со всей России приняли участие в сопровождении парада Победы. Чтобы стать частью торжественного мероприятия для ребят был заранее организован конкурсный отбор. Одним из победителей стала Наталья Хома из Донецкой Народной Республики.
«Когда первая музыка включилась, у меня мурашки побежали по всему телу. Я сопровождала ветеранов — это просто отдельная категория людей, они невероятные, с ними самые яркие эмоции испытываешь. Все было очень ответственно. У меня дедушка погиб ровно 80 лет назад, у меня, к сожалению, не сохранилась его фотография, но он был со мной на этом параде — его имя на бейджике. Конечно, для меня, все происходящее здесь — это генеральная репетиция парада, который обязательно пройдет у нас в ДНР, когда мы победим возродившийся нацизм», — заявила Наталья Хома.