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Последний фильм Жан-Люка Годара «Потешные войны» покажут на Каннском кинофестивале

Шоу-бизнес
Последний фильм Жан-Люка Годара «Потешные войны» покажут на Каннском кинофестивале

Последний фильм франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара «Потешные войны» покажут в рамках 76-го Каннского кинофестиваля, сообщает газету «Культура».

«Потешные войны» — короткометражная работа мэтра мирового синематографа, которого не стало в сентябре 2022 года. Картина стала последней в фильмографии мастера.

Очередной праздник кино на Французский Ривьере пройдет в период с 16 по 27 мая 2023 года. Он станет первым фестивалем, президентом которого станет женщина — немецкий продюсер Айрис Кноблох.

Во время фестивальных показов состоится премьера ленты «Убийцы цветочной луны» американского режиссера Мартина Скорсезе, в также мировая премьера продолжения культовой голливудской франшизы — «Индиана Джонс и Колесо судьбы».
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