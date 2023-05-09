Граждане Пакистана вышли на акции протеста после задержания экс-премьера республики Имрана Хана

Пакистанцы начали выходить на акции протеста. Это произошло в связи с задержанием бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана.
Информация о задержании политика появилась днем 9 мая. Еще в марте Хану и десяткам его сторонников были предъявлены обвинения в терроризме.
Дело было возбуждено из-за столкновения сопровождавших кортеж Хана приверженцев партии «Движение за справедливость» с полицией. Более 50 правоохранителей получили травмы, а 59 сторонников экс-премьера были арестованы.
Ранее свергнутый экс-президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы «Кобер» вместе с большой группой других заключенных. Это произошло в результате нападения неизвестных на здание учреждения.