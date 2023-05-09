Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Хабаровске

Фейерверк запустили с набережной стадиона имени Ленина в 22:00 по местному времени. Шесть гаубиц БС-3 произвели 30 залпов, осветив ночное небо над Амуром праздничными огнями. Салютный дивизион в 2023 году состоял из военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа.