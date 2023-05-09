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Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Хабаровске

Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Хабаровске

Празднование Дня Победы в Хабаровске завершили ярким салютом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Фейерверк запустили с набережной стадиона имени Ленина в 22:00 по местному времени. Шесть гаубиц БС-3 произвели 30 залпов, осветив ночное небо над Амуром праздничными огнями. Салютный дивизион в 2023 году состоял из военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Пиротехническое шоу еще только предстоит увидеть жителям российской столицы. Оно начнется в 22:00 по московскому времени на 16 различных точках. Запуски будут продолжаться на протяжении 10 минут.
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