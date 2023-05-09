Военкор Симонов показал последствия удара ВСУ по пункту ЧВК «Вагнер» с украинскими пленными

Один из пленных рассказал, что атака произошла около 12 часов дня: прилетело 4 снаряда, которые пробили 3 перекрытия, а арматура влетела на самый нижний этаж — как раз туда, где находились раненые. Сам мужчина в этот момент находился в соседнем помещении — его и его сослуживцев завалило кирпичами.