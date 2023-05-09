Военкор Симонов показал последствия удара ВСУ по пункту ЧВК «Вагнер» с украинскими пленными

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал репортаж с места удара ВСУ по объекту ЧВК «Вагнер», на котором содержались пленные украинские военнослужащие.
Видео появилось в Telegram-канале военкора «Позывной Брюс». По его словам, в момент атаки в здании находились бойцы, ожидавшие обмена.
«Уже узнал у ребят: из пленных, слава богу, никто не пострадал. И, скорее всего, это вызовет сожаление у украинского руководства, которое намеренно пытается всеми силами уничтожить своих же граждан», — отметил корреспондент.
На видео попали обломки ракет, которые выпустили по объекту ВСУ. В ходе атаки применялись РСЗО HIMARS. Один из боеприпасов попал в помещение медсанчасти, где проходили лечение раненые украинские военные.
Кроме того, среди обломков был обнаружен шеврон с позывным «Да Винчи». Так называли командира 67-й бригады ВСУ Дмитрия Коцюбайло, который был ликвидирован «вагнеровцами».
Один из пленных рассказал, что атака произошла около 12 часов дня: прилетело 4 снаряда, которые пробили 3 перекрытия, а арматура влетела на самый нижний этаж — как раз туда, где находились раненые. Сам мужчина в этот момент находился в соседнем помещении — его и его сослуживцев завалило кирпичами.
«Власть поступает так… Своих людей ***, иначе не скажешь. <…> Не убивайте нас, не поступайте так с нами», — обратился он к членам командования, курировавшим атаку.
Еще один пленный признался, что никто из украинских военных не ожидал подобных действий со стороны украинского руководства.
«Про нас просто забыли, мы для них просто мясо пушечное. Хотели, возможно, от нас избавиться», — считает он.
Об атаке на пункт, в котором находились пленные украинские военные, днем во вторник сообщил Евгений Пригожин. По его словам, «оркестр» перестал брать в плен бойцов противника, однако в упомянутом здании содержались военнослужащие, которых готовили для обмена. На объекте им оказывалась вся необходимая помощь, в том числе медицинская.