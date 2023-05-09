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Ямальские поисковики нашли захоронения восьми советских солдат во время раскопок в Новгородской области

Общество
Ямальские поисковики нашли захоронения восьми советских солдат во время раскопок в Новгородской области

Поисковики из ЯНАО приняли участие в экспедиции под Великим Новгородом. Ямальцы обнаружили захоронения восьми советских солдат и приняли участие в церемонии перезахоронения останков павших бойцов под Старой Руссой, сообщает портал «Ямал-Медиа».

Всего участникам поисковой экспедиции «Вахта памяти» удалось найти 239 погибших красноармейцев. Их предали земле на мемориальном кладбище в деревне Давыдово.

По словам поисковиков, они обнаружили девять именных медальонов и две медали «За отвагу», а также установили имена пяти бойцов. В церемонии захоронения советских солдат участвовали потомки одного из героев — Сергея Савельева.

Напомним, на территории Старорусского района проходил Северо-Западный фронт. Ежегодно сюда приезжают добровольцы, чтобы найти останки павших в боях за Родину. В этой экспедиции приняли участие 705 поисковиков из ЯНАО, Московской, Кировской, Новгородской, Иркутской областей, а также Сургута, Тюмени и Красноярского края.
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