Ямальские поисковики нашли захоронения восьми советских солдат во время раскопок в Новгородской области

Поисковики из ЯНАО приняли участие в экспедиции под Великим Новгородом. Ямальцы обнаружили захоронения восьми советских солдат и приняли участие в церемонии перезахоронения останков павших бойцов под Старой Руссой, сообщает портал «Ямал-Медиа».
Всего участникам поисковой экспедиции «Вахта памяти» удалось найти 239 погибших красноармейцев. Их предали земле на мемориальном кладбище в деревне Давыдово.
По словам поисковиков, они обнаружили девять именных медальонов и две медали «За отвагу», а также установили имена пяти бойцов. В церемонии захоронения советских солдат участвовали потомки одного из героев — Сергея Савельева.
Напомним, на территории Старорусского района проходил Северо-Западный фронт. Ежегодно сюда приезжают добровольцы, чтобы найти останки павших в боях за Родину. В этой экспедиции приняли участие 705 поисковиков из ЯНАО, Московской, Кировской, Новгородской, Иркутской областей, а также Сургута, Тюмени и Красноярского края.