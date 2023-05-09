Стену памяти с 1680 фотографиями «Народная Победа» открыли в Салехарде к 9 Мая

Экспозицию установили на улице Ленина. Предполагается, что увидеть стену памяти воочию можно будет до конца мая. По словам председателя совета ветеранов Салехарда Валентины Тверетиной, многих их тех, кто запечатлен на фотографиях, она знала лично, поэтому испытывает особое воодушевление от увиденного.