Стену памяти с 1680 фотографиями «Народная Победа» открыли в Салехарде к 9 Мая

Празднование 9 Мая ознаменовалось в Салехарде открытием стены памяти «Народная Победа». Для нее активисты собрали 1680 фотографий салехардских героев войны и труда, сообщает портал «СеверПресс».
Экспозицию установили на улице Ленина. Предполагается, что увидеть стену памяти воочию можно будет до конца мая. По словам председателя совета ветеранов Салехарда Валентины Тверетиной, многих их тех, кто запечатлен на фотографиях, она знала лично, поэтому испытывает особое воодушевление от увиденного.
В числе 1680 фотографий есть и снимок деда главы Салехарда Алексея Титовского. Чиновник рассказал, что родственник ушел на фронт в 19 лет, получил серьезную травму ноги при форсировании Днепра и всю оставшуюся жизнь ходил с тростью.