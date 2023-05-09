Сотрудники дипмиссии России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Советскому воину-освободителю в Вене

Торжественная церемония возложения венков к советскому монументу в Вене прошла без происшествий. Дипломаты РФ и государств СНГ смогли почтить память погибших солдат Красной армии в Великой Отечественной войне.
Известно, что в мероприятии участвовали: российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при ООН в Вене Михаил Ульянов, а также постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Кроме того, на церемонии присутствовали представители дипломатических миссий Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.
Безопасность дипломатов обеспечивали около 60 сотрудников правоохранительных органов. Во время возложения делегациями цветов территория памятника была ограждена.
Ранее в Берлине работники посольства России, стран СНГ, Азии и Африки, а также сотни местных жителей пришли к памятнику Воину-освободителю в Трептов-парке, чтобы возложить венки и почтить память павших в войне.