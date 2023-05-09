Сотрудники дипмиссии России и стран СНГ возложили цветы к памятнику Советскому воину-освободителю в Вене

Известно, что в мероприятии участвовали: российский посол Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при ООН в Вене Михаил Ульянов, а также постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Кроме того, на церемонии присутствовали представители дипломатических миссий Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.