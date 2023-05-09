СБУ передала дела в отношении 59 депутатов из РФ по обвинению в посягательстве на целостность Украины в суд

Основанием для возбуждения дел стали положительное решение на голосовании по постановлению об обращении президента РФ Владимир Путина с целью признания ЛНР и ДНР, а также поддержка ратификации договора о сотрудничестве с республиками. Ранее в службе заочно предъявили обвинение членам Совета Федерации России.