Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели парад Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Нагорном Карабахе 9 мая. Об этом сообщает «Звезда».
Командующий миротворческим контингентом генерал-полковник Александр Ленцов поздравил военнослужащих с Днем Победы. Особо отличившихся солдат он отметил ведомственными наградами и памятными подарками.
Российские миротворцы прошли по полигону в Нагорном Карабахе парадными расчетами, после чего приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу в Степанакерте и акции «Бессмертный полк».
Кульминацией праздника стало развертывание самого крупного полотнища с копией Знамени Победы. Его размер составляет 25 на 12 метров.
Российские полярники повели шествие «Бессмертного полка» на антарктической станции «Восток». Помехой акции не стал даже 72-градусный мороз.