Беспилотник с двумя камерами врезался в дерево и упал в Подмосковье

По словам очевидицы, БПЛА некоторое время кружил над ее участком. После этого он врезался в дерево и рухнул вниз. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств на беспилотнике, сообщает Telegram-канал SHOT.