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Беспилотник с двумя камерами врезался в дерево и упал в Подмосковье

Происшествия
Беспилотник с двумя камерами врезался в дерево и упал в Подмосковье

В Орехово-Зуевском городском округе беспилотник, оснащенный двумя камерами, врезался в дерево и упал на участке жительницы поселка Тополиный. Напуганная женщина вызвала полицию.

По словам очевидицы, БПЛА некоторое время кружил над ее участком. После этого он врезался в дерево и рухнул вниз. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств на беспилотнике, сообщает Telegram-канал SHOT.

При этом у дрона, спереди и снизу, располагались две камеры, но карта памяти внутри отсутствовала. Полицейские в данный момент устанавливают детали произошедшего.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за 7 мая этого года российские системы ПВО в Донбассе сбили около 15 украинских беспилотников, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего с начала СВО армия ликвидировала 4042 киевских БПЛА.
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