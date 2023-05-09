Беспилотник с двумя камерами врезался в дерево и упал в Подмосковье

В Орехово-Зуевском городском округе беспилотник, оснащенный двумя камерами, врезался в дерево и упал на участке жительницы поселка Тополиный. Напуганная женщина вызвала полицию.
По словам очевидицы, БПЛА некоторое время кружил над ее участком. После этого он врезался в дерево и рухнул вниз. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств на беспилотнике, сообщает Telegram-канал SHOT.
При этом у дрона, спереди и снизу, располагались две камеры, но карта памяти внутри отсутствовала. Полицейские в данный момент устанавливают детали произошедшего.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за 7 мая этого года российские системы ПВО в Донбассе сбили около 15 украинских беспилотников, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего с начала СВО армия ликвидировала 4042 киевских БПЛА.