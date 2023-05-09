Трейлер фильма «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским опубликовали в Сети

Также в кастинге многосерийной ленты присутствуют: Шамиль Хаматов, Мила Ершова, Александра Урсуляк, Евгения Громова и другие в основном новые и молодые актеры. Режиссером на проекте выступил Максим Свешников, передает портал «Культуромания».