Трейлер фильма «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским опубликовали в Сети

Российский онлайн-кинотеатра Okko опубликовал трейлер драматического сериала «Плейлист волонтера». Ролик размещен на YouTube-канале киноплощадки. Фильм – экранизация романа Артема Ляшенко. Образ главного героя картины на экране воплотил актер Иван Янковский.
Также в кастинге многосерийной ленты присутствуют: Шамиль Хаматов, Мила Ершова, Александра Урсуляк, Евгения Громова и другие в основном новые и молодые актеры. Режиссером на проекте выступил Максим Свешников, передает портал «Культуромания».
Премьера сериала запланирована на 18 мая на площадке стримингового сервиса Okko.