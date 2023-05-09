Сенатор Ковитиди рассказала историю уничтожения фашистами деревни Лаки в Крыму, где жили ее бабушка и мама

Бабушка рассказывала, что от этих голосов волосы шевелились на голове и невозможно было даже дышать. Обезумевших, едва живых оставшихся женщин и детей, как скот, погнали в Бахчисарай. Мамину маму, слепую бабушку Сашу, сожгли заживо, а ее саму, 4-летнюю Дусю Арваниди, нашли уже в Бахчисарае в фильтрационном лагере. Мама чудом осталась жива, спрятавшись под юбкой крымской татарки, которой я всегда буду благодарна.