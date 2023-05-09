Сенатор Ковитиди рассказала историю уничтожения фашистами деревни Лаки в Крыму, где жили ее бабушка и мама

Народ — основа государства, соль земли, фундамент развития. В самые сложные времена Россию всегда спасал народ. Простые люди вставали на защиту страны. Об этом в своей колонке для ФАН заявила сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Как фашисты сожгли родную деревню моей матери и убили бабушку. Колонка Ольги Ковитиди
Наши с вами предки, деды, отцы, матери и бабушки, именно они, основатели наших родовых династий, стали основой развития нашего общества, его традиций и культуры.
Многонациональный Народ России, его золотой фонд, всегда вставал на защиту своего Отечества. И мы всегда побеждали — это была наша общая победа, победа России.
Греки Крыма, веками живущие на территории России, основали новый этнос: русские греки, обладающий своими особенностями. Сохранив этнические корни, любовь к достижениям эллинизма, русские греки, пришедшие на эти земли еще до нашей эры, в последующем верой и правдой служили Русскому престолу, бесстрашно сражаясь за Веру, Царя и Отечество. Греки принимали активное участие во всех Крымских войнах. Вместе со всем советским народом греки сражались с черной чумой — фашизмом.
Подвиг непокоренной крымской греческой деревни Лаки, моей малой родины, трепетно сохраняется не только в нашей семье. Крымчане бережно хранят память о жителях этой героической деревни, которые были заживо сожжены за связь с партизанами.
Маленькой девочкой, забравшись к бабушке на колени, я, затаив дыхание, слушала ее рассказы о том непростом и очень тревожном времени.
Все мужское население греческой деревни с первых дней войны ушло добровольцами в Красную армию, оставшиеся жители, женщины и старики, с первого дня оккупации Крыма помогали партизанам, чем могли, отдавали последнее: еду, одежду. Родная сестра моей бабушки рассказывала, что та очень умело лечила партизан. Не будучи врачом, она, неожиданно для всех, серьезно помогала раненым, переохлажденным бойцам.
В Лаках, спрятавшихся в крымских горах, даже во время войны, в сельсовете, развивался флаг СССР. Я помню, как с особой гордостью об этом на каждой маевке рассказывали лакинцы. В момент оккупации в Лаках оставались лишь старики, женщины и дети.
Председателем сельсовета был родной брат моего деда, одноногий инвалид Федор Арваниди. Портрет Сталина, висевший в сельсовете, был предметом его особой гордости.
Уничтожение партизанов греческой деревни Лаки стало целью карательной операции, осуществленной при непосредственном участии пособников фашистов. Ведь ни один из жителей Лак не стал сотрудничать с фашистами.
23 марта 1942 года предатели из крымско-татарского карательного батальона привели в Лаки фашистских карателей. Сами немцы дорогу туда найти не могли — нужны были проводники. Дома жгли на рассвете, вместе с жителями, заколачивая досками окна и двери. Оставшихся полуголых, замерзших женщин, детей и стариков, согнали на площадь.
На площади фашисты и их пособники отсортировали от женщин стариков и мальчиков, их загнали в здание колхозного магазина, расстреляли, а здание сожгли. Маленькие дети пытались убежать к своим мамам, прятались под юбки, залезали на деревья. Немцы стаскивали их. Убитые дети, не успевшие спрятаться от автоматных очередей висели на деревьях, на глазах у обезумевших от горя матерей. Крики женщин, детей, дикий вой собак разрывал душу.
Бабушка рассказывала, что от этих голосов волосы шевелились на голове и невозможно было даже дышать. Обезумевших, едва живых оставшихся женщин и детей, как скот, погнали в Бахчисарай. Мамину маму, слепую бабушку Сашу, сожгли заживо, а ее саму, 4-летнюю Дусю Арваниди, нашли уже в Бахчисарае в фильтрационном лагере. Мама чудом осталась жива, спрятавшись под юбкой крымской татарки, которой я всегда буду благодарна.
История каждой крымской семьи — это частица истории многонационального Крыма, золотая страница в истории России. Нет ничего дороже памяти наших сердец, основанной на рассказах наших дедушек и бабушек, передающих из уст в уста живую историю страны.
Я помню, когда на маевке 1972 года, в деревне Лаки, из уст бывшего пленника концлагеря «Красный» Анастасии Дмитриевне Арваниди (Гавало) моя бабушка, крымская партизанка, узнала страшную весть о том, что пропавший безвестно мой дед Арваниди Петр Дмитриевич, был замучен в концлагере «Красном» и еще живым завален камнями в шахте.
Я помню тот день. Помню залитые кровью и слезами глаза моей бабушки, ужас в глазах моей мамы, ее братьев. Сколько буду жить, никогда не забуду этот день.
Время не лечит, оно лишь слегка успокаивает. А недобитый враг вновь поднимает свою змеиную голову. Фашизм усилиями США возродился на Украине. Бойцы ВСУ уже не скрывают фашистскую свастику. Вражеский сапог занесен над нашей землей, а немецкие танки вновь собираются нести смерть нашим городам и селам.
История циклична, и ничему не учит самонадеянных дураков. Недруги нашего народа повторяют свои смертельные ошибки, более того, к ним добавляются новые. Хочу заверить тех, кто забыл уроки той страшной войны: американские танки неминуемо постигнет участь немецких – они будут уничтожены, сущим адом станет для них их поход на наши земли.
Мы, крымчане, их предупреждаем: не ищите себе смерти на нашей земле и проклятий наших матерей. Мы, граждане многонациональной, многоконфессиональной, многоголосой Великой России, уверены, что с Россией безопаснее дружить.
Мы миролюбивый народ, умеющий защищать свое Отечество !
Мы — народ победитель!
С нами Бог!
Ранее сенатор Ольга Ковитиди поздравила соотечественников с Днем Победы.