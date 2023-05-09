Европарламент предоставит Молдавии транш макрофинансовой помощи на 145 миллионов евро

Европейский парламент предоставит Молдавии очередной пакет финансовой помощи в размере 145 миллионов евро. Соответствующей информацией поделился евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан.
Об этом он сообщил во вторник, 9 мая, на своей странице в социальной сети Facebook✱. Еврокомиссия в конце января текущего года решила предоставить Молдавии финансовую помощь: эта инициатива, в свою очередь, была одобрена ЕП.
«Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся, что еще раз показывает, что Европарламент един в оказании помощи Молдавии», — подчеркнул Мурешан.
Прежде стало известно, что Соединенные Штаты выделили киевскому режиму новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
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