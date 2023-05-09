Военный эксперт Саблин рассказал об изменении тактики ракетных ударов по ВСУ

Воздушно-космические силы России изменили тактику ракетных ударов по ВСУ. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, ранее ВС РФ уничтожала только объекты, связанные с энергетикой, однако теперь ракеты поражают инфраструктуру двойного назначения.
«Теперь мы наносим удары по железнодорожным узлам, мостам, по большому скоплению техники ВСУ, по их арсеналам, крупным сладам, где хранятся боевые комплекты, подготовленные к анонсируемому уже третий месяц контрнаступлению», — сказал Саблин.
Эксперт добавил, что ПВО Украины не справляется даже с третью выпускаемых ракет. Однако политолог считает, что российским военным необходимо увеличивать масштабы обстрелов.
«Не хватает массированных обстрелов узлов, связывающих Украину с западными странами, по которым происходит поставка техники, прочего вооружения и боевых комплектов. Необходимо усилить удары по железным дорогам, по мостам и крупным дорогам», — высказался Саблин.
Также политолог отметил огромную эффективность управляемых ракет, которые возможно наводить на конкретные объекты.
«Плюс никто не отменял эффективность тяжелых ФАБов, которыми производится бомбардировка скоплений противника, приготовленного к контрнаступлению», — заключил эксперт.
Напомним, что в течение нескольких дней на Украине не прекращаются бомбардировки — воздушное наступление ВКС России набирает обороты. Сторона противника пытается убедить всех в безупречной работе своих противовоздушных сил, которые якобы отбивают все атаки без исключения. Однако «перемогу» портят регулярно появляющиеся «черкаши» в социальных сетях.
Воздушная тревога в восточных регионах Украины прозвучала 7 мая, после жители Киева услышали взрывы. Тогда градоначальник столицы Виталий Кличко заявлял, что это было самая массированная атака с февраля 2022 года.
«Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — сказал Кличко.
Однако противоздушная оборона не сработала в Одессе, где в ночь на 7 мая уничтожили склад с боеприпасами вооруженных сил Украины.
Через сутки, 8 мая, взрывы услышали жители Запорожья, Днепра, Харькова и нескольких населенных пунктов Сумской области.
Утром 9 мая киевляне услышали воздушную тревогу, а после несколько взрывов.