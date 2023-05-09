Военный эксперт Саблин рассказал об изменении тактики ракетных ударов по ВСУ

Напомним, что в течение нескольких дней на Украине не прекращаются бомбардировки — воздушное наступление ВКС России набирает обороты. Сторона противника пытается убедить всех в безупречной работе своих противовоздушных сил, которые якобы отбивают все атаки без исключения. Однако «перемогу» портят регулярно появляющиеся «черкаши» в социальных сетях.