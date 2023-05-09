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Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Политика
Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки выделили украинскому правительству очередной пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. Соответствующей информацией поделились в Пентагоне.

Об этом стало известно 9 мая, во вторник. Документ обнародован на официальном интернет-портале военного ведомства США. В новый пакет помощи входят средства ПВО, боеприпасы, а также 155-мм артиллерийские системы, указывается в сообщении.

Прежде председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь киевскому режиму в ходе вооруженного противостояния. Об этом стало известно 26 апреля. Подробности сообщает «Ридус».
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