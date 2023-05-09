Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки выделили украинскому правительству очередной пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. Соответствующей информацией поделились в Пентагоне.
Об этом стало известно 9 мая, во вторник. Документ обнародован на официальном интернет-портале военного ведомства США. В новый пакет помощи входят средства ПВО, боеприпасы, а также 155-мм артиллерийские системы, указывается в сообщении.
Прежде председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь киевскому режиму в ходе вооруженного противостояния. Об этом стало известно 26 апреля. Подробности сообщает «Ридус».