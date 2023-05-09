Полиция Берлина препятствовала возложению цветов к мемориалу в Тиргартене

Полиция немецкой столицы несколько раз останавливала участников «Бессмертного полка» на пути к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА Новости.
В акции памяти приняли участие более тысячи человек, которые прошли от Бранденбургских ворот до монумента. Полиция города несколько раз останавливала шествие. По этой причине многим участникам пришлось простоять в очереди больше часа, чтобы возложить цветы.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертного полка» началась под крики «ура» и пение знаменитых композиций о Великой Отечественной войне. Вместо запрещенного властями Берлина российского триколора участники использовали воздушные шарики в цветах флага РФ.