Полицейские с помощью громкоговорителя нашли пропавших в пермском лесу девочек

Родители сообщили в полицию о пропаже двух несовершеннолетних девочек в поселке Марковский Пермского края, сообщает пресс-служба местного ГУ МВД.
Днем 8 мая две девочки 12 и 14 лет заблудились в лесу во время прогулки с собаками, о чем сообщили родственникам по мобильному телефону. На поиски были отправлены все наряды местного отдела полиции. Правоохранители смогли отследить геолокацию устройства и установить предположительное местонахождение пропавших.
Благодаря громкоговорителю и звуковым сигналам из полицейского автомобиля девочек удалось найти к 4 часам утра следующего дня. Несовершеннолетних отвезли к родителям, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее правоохранительные органы Самарской области нашли пропавшего без вести мальчика спящим в канаве. Трехлетнего ребенка обнаружили на территории сельскохозяйственных полей в 5 км от дома.