Полицейские с помощью громкоговорителя нашли пропавших в пермском лесу девочек

Днем 8 мая две девочки 12 и 14 лет заблудились в лесу во время прогулки с собаками, о чем сообщили родственникам по мобильному телефону. На поиски были отправлены все наряды местного отдела полиции. Правоохранители смогли отследить геолокацию устройства и установить предположительное местонахождение пропавших.