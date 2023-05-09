В Петербурге мужчина получил химические ожоги после отравления средствами для педикюра

В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина из Вологодской области попал в больницу после того, как выпил средства для педикюра. Об этом сообщает портал 78.ru.
По имеющейся информации, отравление произошло 8 мая в квартире на проспекте Просвещения. Предполагается, что мужчина случайно выпил жидкость для педикюра. Врачи, прибывшие на место инцидента, госпитализировали россиянина в состоянии средней тяжести. В медицинском учреждении специалисты диагностировали химический ожог губ, языка и ротовой полости.
Ранее стало известно о том, что в городе Мелеуз Республики Башкортостан 17 человек отравились в общепите. Среди пострадавших девять детей. Все эти люди незадолго до пищевого отравления ели шаурму в одном и том же месте.