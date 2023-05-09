Проверки судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции

Инспекции судов по зерновой сделке вновь проводятся по инициативе Анкары. Об этом сообщает местный новостной телеканал TRT Haber со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Согласно информации, зерновой коридор также возобновляет работу, сельскохозяйственная продукция из Украины в другие страны снова будет перевозиться. Следует отметить, что с начала мая 2023 года, по данным ООН, количество проверок судов существенно уменьшилось: до 2,9 в день.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что в Стамбуле на 10-11 мая запланирована встреча представителей трех стран и ООН по зерновой сделке, передает «Ридус».