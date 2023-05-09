Проверки судов в рамках зерновой сделки возобновились по инициативе Турции

Согласно информации, зерновой коридор также возобновляет работу, сельскохозяйственная продукция из Украины в другие страны снова будет перевозиться. Следует отметить, что с начала мая 2023 года, по данным ООН, количество проверок судов существенно уменьшилось: до 2,9 в день.