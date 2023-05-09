Популярная телеведущая Лера Кудрявцева посетила с дочерью парад Победы на Красной площади

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева пришла на парад Победы на Красной площади в Москве с дочкой Машей, передает портал Тeleprogramma.pro.
Сегодня, в День Победы, актриса впервые наслаждалась военным парадом на главной площади России с трибун. Она оделась подобающе событию и взяла с собой на торжественное мероприятие дочь.
«Все-таки парад Победы – это нереально крутое зрелище. Особенно, когда ты смотришь не по ТВ, а сидя на трибуне», – призналась звезда.
Поклонники восхитились патриотизмом знаменитости. Многие отметили, что даже немного завидуют, что у красавицы была возможность посмотреть на современную военную технику ВС РФ воочию, и самое главное, что она ее воспользовалась.