Президенты России и Казахстана в ходе переговоров подняли вопрос дальнейшего развития партнерства

Президент России Владимир Путин пообщался со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал пресс-секретарь казахского лидера.
Главы стран после парада Победы на Красной площади провели «обстоятельный разговор», отметил руководитель информационной службы Токаева. Во время беседы политики подняли вопрос дальнейшего развития партнерства между государствами.
Ранее президент Казахстана поздравил граждан страны с Днем Победы. Кроме того, вместе с российским лидером и представителями стран СНГ он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.