96-летний ветеран ВОВ из Крыма поделился воспоминаниями об освобождении европейских городов

В Ялте живет ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведев. Он каждый день занимается спортом и ведет активный образ жизни, что помогает ему оставаться в хорошей физической форме. Мужчина поделился своими воспоминаниями о том, как он с товарищами освобождал города Европы от фашистов.
По словам Анатолия Медведева, ему пришлось обхитрить военкомат, чтобы попасть на фронт, потому что тогда он не подходил по возрасту. У ветерана очень много наград, в том числе есть орден Богдана Хмельницкого, который ему вручили за бои на Украине. Также он воевал в Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.
«230 тысяч немецких и венгерских солдат было окружено в Будапеште — там более месяца были ожесточенные бои. Также мы брали штурмом венгерский город Секешфехервар. В Вене уличные бои шли около десяти дней. Один опорный пункт в этом городе — огромный дом, где засели немцы, мы его взять никак не могли, потому что стреляли из окон. А мы открыли двери, бросили гранаты, начали стрелять из автоматов. Мы таким образом добрались до четвертого этажа и поколотили немцев. Причем ни один из нас даже не был ранен», — сказал ветеран Великой Отечественной войны.
Сегодня Анатолий Яковлевич находится на заслуженном отдыхе и живет в квартире, которую ему выделило государство. Ветерану нравится общаться с молодежью, поэтому он ведет общественную работу и курирует класс в кадетской школе.