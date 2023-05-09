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96-летний ветеран ВОВ из Крыма поделился воспоминаниями об освобождении европейских городов

ФАН-ТВ

В Ялте живет ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Яковлевич Медведев. Он каждый день занимается спортом и ведет активный образ жизни, что помогает ему оставаться в хорошей физической форме. Мужчина поделился своими воспоминаниями о том, как он с товарищами освобождал города Европы от фашистов.

96-летний ветеран ВОВ из Крыма поделился воспоминаниями об освобождении европейских городов

По словам Анатолия Медведева, ему пришлось обхитрить военкомат, чтобы попасть на фронт, потому что тогда он не подходил по возрасту. У ветерана очень много наград, в том числе есть орден Богдана Хмельницкого, который ему вручили за бои на Украине. Также он воевал в Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.

«230 тысяч немецких и венгерских солдат было окружено в Будапеште — там более месяца были ожесточенные бои. Также мы брали штурмом венгерский город Секешфехервар. В Вене уличные бои шли около десяти дней. Один опорный пункт в этом городе — огромный дом, где засели немцы, мы его взять никак не могли, потому что стреляли из окон. А мы открыли двери, бросили гранаты, начали стрелять из автоматов. Мы таким образом добрались до четвертого этажа и поколотили немцев. Причем ни один из нас даже не был ранен», — сказал ветеран Великой Отечественной войны.
96-летний ветеран ВОВ из Крыма поделился воспоминаниями об освобождении европейских городов

Сегодня Анатолий Яковлевич находится на заслуженном отдыхе и живет в квартире, которую ему выделило государство. Ветерану нравится общаться с молодежью, поэтому он ведет общественную работу и курирует класс в кадетской школе.
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