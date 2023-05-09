96-летний ветеран ВОВ из Крыма поделился воспоминаниями об освобождении европейских городов

По словам Анатолия Медведева, ему пришлось обхитрить военкомат, чтобы попасть на фронт, потому что тогда он не подходил по возрасту. У ветерана очень много наград, в том числе есть орден Богдана Хмельницкого, который ему вручили за бои на Украине. Также он воевал в Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии.