Великие фильмы о великой войне: топ-5 классических картин на тему ВОВ

В День Победы 9 мая вся страна отмечает великий праздник уничтожения немецкого фашизма. Сегодня многие из россиян захотят узнать о подвиге наших предков получше — и с этой целью решат пересмотреть фильмы о войне. ФАН представляет своим читателям подборку советских картин, снятых во времена, когда память о военных испытаниях была еще очень свежа.
1. Небесный тихоход (1945 год)
Это история о трех друзьях-летчиках — майоре Василии Булочкине (роль Николая Крючкова), старшем лейтенанте Семене Туче (Василий Меркурьев) и капитане Сергее Кайсарове (Василий Неципленко), которые поклялись не влюбляться и не заводить романов до конца войны. Однако, как часто случается в подобных ситуациях, жизнь внесла свои коррективы.
Во время боевого задания майору Булочкину пришлось выпрыгнуть из самолета, так как тот был подбит немцами, а его парашют — не раскрылся. К счастью, дерево затормозило его падение, и он «приземлился» в глубокую лужу. Однако летчик получил серьезное ранение, и теперь ему запрещено летать на истребителях. Он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на легких самолетах «У-2», которые не имеют больших скоростных возможностей, к которым привык Булочкин.
Кроме того, весь персонал эскадрильи, в которой он теперь летает, состоит из девушек. Встречая их, Булочкин и его друзья нарушают свои обязательства, согласно которым обещали себе не связываться с женщинами во время войны. Первым нарушает клятву Кайсаров, за ним следует Туча. С приходом на аэродром корреспондентки «Пионерской правды» по имени Валя Петрова приходит черед майора Булочкина: внезапно он понимает, что девушки-летчицы совершенно не похожи на других женщин, и что они все вместе сражаются за Родину.
В результате летчик пересматривает свои взгляды не только на личную жизнь, но и на «ночной тихоход» — бомбардировщик «У-2» — понимая, что недостатки этого самолета могут оказаться огромными преимуществами в некоторых ситуациях.
2. Звезда (1949 год)
Командование советской дивизии получает информацию о том, что противник готовится к контрудару и стягивает силы к линии фронта. Группа разведчиков отправляется во вражеский тыл, чтобы получить более точные данные, но они не возвращаются.
Новую группу, названную «Звезда», отдали под командование лейтенанту Травкину. Бойцы выполняют задание, и на обратном пути встречают отряд фашистов. Командир «Звезды» посылает одного из разведчиков с донесением командованию, а сам вместе со своими товарищами вступает в смертельный бой с врагом. В фильме гибель разведчиков была показана не в соответствии с требованиями эстетики тех лет, что привело к запрещению показа «Звезды». Советские зрители увидели его только в 1953 году.
3. Солдаты (1956 год)
Фильм описывает события на фронтах Великой Отечественной войны в июле 1942 года. Лейтенант Керженцев и его боевые товарищи отступают от Харькова к Сталинграду вместе с толпой беженцев. В одной из деревень они останавливаются в семье ветерана-строителя Сталинградского тракторного завода, где Керженцев знакомится с его дочерью Люсей, в которую влюбляется. Время передышки они проводят на набережной Волги и попадают на Мамаев курган, который главный герой внимательно разглядывает, чтобы правильно расставить пулеметы и организовать оборону.
Вскоре Керженцев получает назначение в 184-ю дивизию, где заменяет погибшего комбата. Батальону под его командованием поручено захватить две линии обороны немцев у завода «Метиз» на Мамаевом кургане. В ходе выполнения боевой задачи половина батальона погибает, включая комвзвода Карнаухова. В итоге капитан Абросимов, начальник штаба полка, отдавший преступный приказ, будет разжалован за это на партсобрании в рядовые.
Керженцев же будет тяжело ранен под немецким артиллерийским обстрелом и отвезен в госпиталь, где по счастливому стечению обстоятельств встретит свою возлюбленную Люсю — та работает там врачом и помогает ему выздороветь. У них закручивается роман, однако Керженцеву пора возвращаться на фронт — в разрушенный немцами Сталинград.
4. На войне как на войне (1969 год)
В центре сюжета — младший лейтенант Малешкин, который только что закончил военное училище и взял командование над экипажем самоходки СУ-100 во время боев на Правобережной Украине. Из-за своего молодого возраста Малешкин сталкивается с трудностями управления опытными бойцами, которые намного старше и опытнее его в военном деле.
Кроме того, он часто попадает в нелепые ситуации: то машина ломается перед выходом на марш, то боевая граната попадает в кабину. Малешкин не знает, как добиться расположения начальства и подчиненных, но в первом же бою его машина оказывается в самой гуще сражения, и он проявляет свой профессионализм и отвагу.
5. Хроника пикирующего бомбардировщика (1967 год)
Сюжет фильма разворачивается в июле 1944 года на фронтовом аэродроме бомбардировщиков, где в данный момент затишье из-за тумана. Командование ставит задачу — найти и сфотографировать вражеский аэродром, на котором базируются истребители. На задание вылетает экипаж младшего лейтенанта Червоненко, чей стрелок-радист Женя Соболевский до этого прославился изготовлением кустарного горячительного напитка из гидросистемы самолета — «ликера Шасси». Чуть позже выясняется, что обнаруженный летчиками аэродром — ложный.
Экипажи воздушных судов отмечают приготовленным «ликером» освобождение родного города Пинска, а вечером, в столовой, капитан медицинской службы оскорбляет любимую девушку штурмана. Командир и штурман выкидывают его из помещения, а тот, в свою очередь, грозится написать рапорт. В итоге экипаж Архипцева в полном составе сажают на гауптвахту: командира и штурмана за то, что «дали в морду» начальнику медицинской части, а стрелка — за изготовление «ликера».
Командование еще раз решает провести разведку аэродрома, но понимает, что без опыта посаженного экипажа ему не обойтись. Во время вылета Архипцев вновь обнаруживает ложный аэродром, и на бомбардировщик нападают несколько истребителей. Экипаж имитирует пикирование, представляя, что их сбили. Чтобы выполнить задачу, необходимо лететь еще раз. Архипцев ищет аэродром, и на него нападают сразу пять самолетов противника. Обнаружив цель, он передает ее координаты командованию, и, понимая, что на базу ему уже не вернуться, решает принять геройскую смерть, направив бомбардировщик на стоящие на земле вражеские самолеты.
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