Великие фильмы о великой войне: топ-5 классических картин на тему ВОВ

Кроме того, весь персонал эскадрильи, в которой он теперь летает, состоит из девушек. Встречая их, Булочкин и его друзья нарушают свои обязательства, согласно которым обещали себе не связываться с женщинами во время войны. Первым нарушает клятву Кайсаров, за ним следует Туча. С приходом на аэродром корреспондентки «Пионерской правды» по имени Валя Петрова приходит черед майора Булочкина: внезапно он понимает, что девушки-летчицы совершенно не похожи на других женщин, и что они все вместе сражаются за Родину.