Древние египтяне мумифицировали волков наравне с собаками

Среди мумифицированных в Древнем Египте собак оказался один волк. Об этом сообщили в научной статье журнала Springer Journal of Archaeological and Anthropological Sciences.
Согласно анализу костей, останки принадлежали серому волку Ближнего Востока или золотому волку Африки. Это первый случай в науке, когда среди подвергшихся мумификации животных в Древнем Египте выявили этого хищника, сообщает Planet Today.
Ранее археологи нашли старое карантинное медучреждение у берегов Флориды. Сообщают, что оно работало в XIX веке.