Партия социалистов республики во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном планирует помочь гражданам избежать штрафов за ношение георгиевских ленточек. Юристы уже подготовили все документы.
Полиция Кишинева собирает данные появившихся на праздновании Дня Победы с георгиевскими лентами горожан для последующего составления проколов в связи с запретом на ношение символа. Партия социалистов после мероприятий планирует открыть горячую линию для помощи людям, получившим предписание о денежном взыскании.
Ранее Додон высказал мнение, что Кишинев должен восстановить с Москвой сотрудничество во всех областях, передает RT. При этом политик отметил, что это не будет означать отказ от партнерства с Европой.