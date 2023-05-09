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Партия экс-президента Молдавии Игоря Додона поможет гражданам избежать штрафа за георгиевскую ленту

Общество
Партия экс-президента Молдавии Игоря Додона поможет гражданам избежать штрафа за георгиевскую ленту

Партия социалистов республики во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном планирует помочь гражданам избежать штрафов за ношение георгиевских ленточек. Юристы уже подготовили все документы.

Полиция Кишинева собирает данные появившихся на праздновании Дня Победы с георгиевскими лентами горожан для последующего составления проколов в связи с запретом на ношение символа. Партия социалистов после мероприятий планирует открыть горячую линию для помощи людям, получившим предписание о денежном взыскании.

Ранее Додон высказал мнение, что Кишинев должен восстановить с Москвой сотрудничество во всех областях, передает RT. При этом политик отметил, что это не будет означать отказ от партнерства с Европой.
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