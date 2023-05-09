МИД Украины раскритиковал руководителей стран СНГ за посещение парада Победы в Москве

Внешнеполитическое ведомство считает присутствие глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в столице РФ 9 мая аморальным по отношению к Киеву. МИД посчитал данный поступок проявлением пренебрежения к украинским гражданам. Примечательно, что в комментарии ведомства не стали упоминать белорусского президента Александра Лукашенко, который присутствовал на праздновании в Москве.