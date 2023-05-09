МИД Украины раскритиковал руководителей стран СНГ за посещение парада Победы в Москве

Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте назвало недружественным шагом посещение парада Победы в Москве лидерами стран СНГ.
Внешнеполитическое ведомство считает присутствие глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в столице РФ 9 мая аморальным по отношению к Киеву. МИД посчитал данный поступок проявлением пренебрежения к украинским гражданам. Примечательно, что в комментарии ведомства не стали упоминать белорусского президента Александра Лукашенко, который присутствовал на праздновании в Москве.
Ранее стало известно о том, что глава Белоруссии не смог посетить торжественный обед со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Он покинул Москву из-за плохого самочувствия.