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МИД Украины раскритиковал руководителей стран СНГ за посещение парада Победы в Москве

Политика
МИД Украины раскритиковал руководителей стран СНГ за посещение парада Победы в Москве

Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте назвало недружественным шагом посещение парада Победы в Москве лидерами стран СНГ.

Внешнеполитическое ведомство считает присутствие глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в столице РФ 9 мая аморальным по отношению к Киеву. МИД посчитал данный поступок проявлением пренебрежения к украинским гражданам. Примечательно, что в комментарии ведомства не стали упоминать белорусского президента Александра Лукашенко, который присутствовал на праздновании в Москве.

Ранее стало известно о том, что глава Белоруссии не смог посетить торжественный обед со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Он покинул Москву из-за плохого самочувствия.
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